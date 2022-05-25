Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Kıbrıs gazilerini kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, 48 yıl önce Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gazilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bu adada çok acılar çektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman, her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu vurgulayarak 20 Temmuz 1974’te Türk askerinin adaya çıkarma yapmasıyla Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayalinin ortadan kalktığını belirtti.

Yıllarca zor koşullarda direnen halkımızın ve mücahitlerimizin, Kıbrıs Barış Harekâtı ile özgürlüğüne kavuştuğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 48 yıl sonra tekrar adaya gelip eski günleri hatırlayan gazilere minnet duygularını ifade etti.

“Bu topraklarda verilen mücadelede tarihin süreci bizi, Anavatan Türkiye ile kaynaştırmıştır. Bazı çevrelerin aramızdaki bağı bozmak için yaptığı saldırılara kulak vermeden, başımız dik bir şekilde geleceğe bakmaktayız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, hayatta olmayan gazilere Allah’tan rahmet dileyerek kendisini ziyarete gelen Kıbrıs gazilerine şükranlarını sundu.