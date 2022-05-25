Ünlü yatırımcıdan korkutan tahmin: Uçak kazası izlemek gibi

2008 krizini tahmin etmesi ile tanınan ünlü yatırımcı Michael Burry sosyal medyadaki karamsar yorumuyla dikkat çekti. Burry, küresel ekonomi ile ilgili, "Bir uçak kazasını izlemeye benziyor" dedi.

The Big Short (Büyük Açık) filmiyle tanınan ve 2008 krizini önceden tahmin eden yatırımcı olarak da bilinen Michael Burry, sosyal medyada yazdığı yorumlarla küresel ekonomiye ilişkin endişelerini paylaştı.

Burry, “2008’de dediğim gibi, bir uçak kazasını izlemeye benziyor. Acıtıyor, eğlenceli değil ve gülmüyorum” dedi.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Scion Asset Management isimli yatırım şirketinin yöneticisi Burry, paylaşımının ardından küresel ekonomiye dair öngörüleriyle ilgili detaylı bilgi vermedi ve twitini sildi. Ancak Burry’nin paylaşımı, 2008 krizi benzeri bir finansal çöküşün yolda olduğu yorumlarına neden oldu.

Burry, 2008 mali krizinden önce konut piyasasına karşı yaptığı açığa satışı Michael Lewis’in “The Big Short” kitabında ölümsüzleştirilen Burry, zaman zaman Twitter’da çeşitli yorumlarda bulunup yorumlarını siliyor. Burry, yaklaşık bir yıl önce perakende tüccarlarını “tüm çöküşlerin anası geliyor” şeklinde uyarmıştı.

SİNYALLER ENDİŞE VERİCİ

Burry’nin küresel ekonomik problemlere dair dikkat çeken yorumu bu kez pek yatırımcı tarafından da paylaşılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez ekonomilerin politika yapıcılarının para politikasında sıkılaştırmaya gitmesi ekonomik durgunluk ihtimalini güçlendirirken borsadan kaçış yılın başından bu yan hızlanarak sürüyor.

S&P 500 endeksi, 2001’den bu yana en kötü kayıp serisi olan yedi haftalık düşüş trendinde bulunurken borsalardan trilyonlarca dolar paranın silindiği hesaplanıyor. Bununla birlikte konut piyasasındaki veriler de olası bir durgunluğun sinyali olarak yorumlanıyor.

ABD’de hükümet verilerine göre yeni ev satışları nisanda düşerken yüksek fiyatlar ve ipotek oranlarındaki keskin artış, iki yıldır ısınan piyasanın soğumaya başladığını gösterdi.

MİCHAEL BURRY KİMDİR?

Amerikalı bir yatırımcı, hedge fon yöneticisi ve doktor olan Michael James Burry, kişisel yatırımlarına odaklanmak önce 2000’den 2008’e kadar yönettiği hedge fonu Scion Capital’i kurdu. 2007 ve 2010 yılları arasında meydana gelen yüksek faizli ipotek (mortgage) krizini tahmin eden ve bundan kâr eden ilk yatırımcılar arasında olduğu biliniyor.

Bu olay aynı zamanda The Big Short adıyla bir film ve kitaba da konu oldu.

sözcü.com.tr