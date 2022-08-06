Tatar: Bu gelişme, Kıbrıs Türkü’nün nelere muktedir olduğunu gösteriyor

Gazimağusa’da bulunan Shipyard Tersanesi’nde imal edilen ilk deniz aracı İsrail’e ihraç edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ülkemizde imal edilen deniz aracının ihraç edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk Halkı’na uygulanan haksız izolasyon ve ambargolara rağmen bizleri gururlandıran bu gelişme, “Kıbrıs Türkü’nün nelere muktedir olduğunu gösteriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar paylaşımında şu ifadeleri kullandı,

“Ülkemizin ilk deniz aracı ihracatının gerçekleştirilmiş olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum.

Shipyard Tersanesi sahibi Ramazan Gündoğdu’yu arayarak şahsında tüm emek koyanları ve yöneticileri elde edilen bu önemli ihracat nedeniyle tebrik ettim…

Kıbrıs Türk Halkı’na uygulanan çağdışı ve haksız izolasyon ve ambargolara rağmen bizleri gururlandıran bu gelişme, Kıbrıs Türkü’nün nelere muktedir olduğunun önemli göstergelerinden birtanesidir.

Bu topraklarda üreterek var olurken, bilgiyle ve sebatla çalışarak yeni başarılara imza atacağımıza inancım tamdır.

Elde edeceğimiz yeni başarılarla geleceğe umutla bakacak, çok daha refah ve onurlu bir yaşama hep birlikte erişeceğiz”