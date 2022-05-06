Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Meclis’te temsil edilen partiler ile biraraya geliyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede bugün CTP heyetiyle ile biraraya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile hükümet arayışı çerçevesinde yeniden bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, bu durumu absürt olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile gerçekleştirdikleri önceki görüşmede konuştuklarından bahseden Erhürman, yaşanan absürtlüğün içerisinde hükümeti kurma görevinin yeniden Faiz Sucuoğlu’na verilmesinin demokrasiye uygun olmadığını kaydetti.

Erhürman, olanlara yeni absürtlükler eklemenin topluma ve demokrasiye bir yararı olmadığını söyledi.

CTP olarak pozisyonlarının net olduğuna işaret eden Erhürman, “görev bize verilecekse hazırız. Mutabakat hükümetini değerlendirmeye hazırız. Yeter ki bizi bu kurulan absültlüğün parçası haline getirmeyin” dedi.

Erhürman, görevin CTP ye verilmesi halinde görevi almaya hazır olduklarını, aksi taktirde bu yapının parçası haline gelmeyeceklerini söyledi.

Erhürman, bir hükümet kurulamayacaksa Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi seöçime götürmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Erhürman, meşru görmedikleri bir yapının içerisine ortak olmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğleden sonra ise UBP heyetleri ile istişarelerde bulunacak.

BRT