Tatar: Hükümetin alacağı tedbirlerle geleceğe umutla bakabileceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Motorlu Araç Satıcıları ve İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bu sektörün gelişmesi ve sıkıntıların aşılması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini dile getirdi.

Motorlu araç sektörünün, yapılan çalışmalarla önünün açıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, uzun zamandır katıldığı bu genel kurul toplantılarında kendisinin bir halk insanı olarak her zaman destek verdiğini belirtti.

“Her soruna çözüm aramak ve ileride nelerin yapılabileceği hakkında çalışmak, büyük bir erdemdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın şu an içerisinde bulunduğu savaş, ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle bazı sıkıntıların yaşandığını fakat bunun kısa zamanda son bulacağını ve bütün bunlara rağmen sektörlerin ayakta kalmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu devlet hepimizin. Devletin şu anki mali durumu ortada. Ekonominin, pandemi öncesi boyutlara gelmesi gerekir. Bu sebeple maliyenin gelirini ve giderini dengede tutmaya çalışmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle yapılan yatırımların başarı ile devam ettiğini görüyoruz. Hükümetin alacağı tedbirlerle geleceğe umutla bakabileceğiz. Bizim en büyük zenginliğimiz ve en büyük varlığımız devletimizdir. Bu devlet demokrasi, kurum ve kuruluşlar olmasa işletmelerimizin faaliyetlerini devam ettiremeyiz. Önümüzdeki süreçte daha da büyüyecek olan ekonomi ile halkımıza refah ve huzur verebilmek görevimizdir.

Eski bir maliye bakanı olarak her zaman, ekonominin kayıt altına alınması gerektiğini söylüyorum. Mümkün olduğunca direkt vergi toplanması ve dolaylı olarak da vergilerin düşürülmesi gerekir. Bu adada her ne kadar toplu taşımacılıktan bahsedilse de herkesin bir arabaya ihtiyacı vardır. Devletimiz, adil bir şekilde birtakım düzenlemelerle sektöre gerekli desteği verip halkın isteklerini yerine getirmelidir. KKTC’nin kendi içinde yapacağı çalışmalarla ve ekonominin de düzelmesiyle her şey daha güzel ve daha yaşanır hâle gelecektir. Genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni eder, katkı koyan herkese teşekkür ederim” diyerek sözlerine son verdi.