28 yaşındaki kadına araç çarptı!
28 yaşındaki kadın araç çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı
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Dün gece saat:01:30’da Alsancak- Lapta Arası 1-2 kilometreleri arasında 28 yaşındaki Ukraynalı bir kadına araç çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
Elde edilen bilgilere göre gece saat 01:30’da gerçekleşen kazada Ukrayna uyruklu genç kadının, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada süratli şekilde gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak ilk önce Girne Akçiçek daha sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına aldığı öğrenildi
Yeni Bakış Gazetesi
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