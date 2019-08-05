TATAR, HÜSEYİN ERDAL'I KABUL ETTİ!
Başbakan Ersin Tatar, eski bakanlardan Hüseyin Erdal’ı kabul etti
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Başbakan Ersin Tatar bugün, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde Ekonomi ve Maliye Bakanlığı da yapmış olan Erdal & Co. şirketi sahibi Hüseyin Erdal’ı kabul etti.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Hüseyin Erdal, Başbakan Tatar’a Şirketler Yasası hakkında yapılması gereken değişiklikler ve Bağımsız Denetçiler Yasası ile ilgili görüşlerini aktardı.
Kabulde ayrıca ülkedeki ekonomik gelişmeler ile ilgili bilgi alışverişinde de bulunuldu.
Kabulde Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu da hazır bulundu.
Etiketler : Ersin Tatar, Hüseyin Erdal
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