Tatar: Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesinde TC’nin desteği önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen gazeteci heyetini kabul etti.

Kıbrıs Türk halkının Ada’daki varlık mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Türkiye Cumhuriyeti, bu adanın geçmişinde de geleceğinde de söz sahibidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen gazeteci heyetini kabulünde Kıbrıs Türk halkının Ada’daki varlık mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemini vurguladı.

Kıbrıs’ta artık federal temelde bir çözümün mümkün olmayacağının net olduğunu ifade eden Tatar şöyle konuştu:

“Bizim buradaki varlığımızın yegâne teminatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak adadaki varlığıdır. Yeni siyaset bunu da kapsamaktadır. Buradaki iki halkın yararına olacak şekilde suyu, elektriği ve hidrokarbon kaynaklarını paylaşabiliriz”

Tatar, Rum tarafının sınırlarının Girne değil de İstanbul olacağı şeklindeki bazı söylemlere ilişkin de “Bu düşünceler absürttür. Böyle bir şeyin olamayacağı aşikârdır. Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Türkiye Cumhuriyeti, bu adanın geçmişinde de geleceğinde de söz sahibidir ve bu iki devletli çözüm önerisine de destek vermektedir.” Dedi.