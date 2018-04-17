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TATLISU AÇIKLARINDA CAN PAZARI!

TATLISU AÇIKLARINDA CAN PAZARI!

14 kişi tutuklandı!

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Tatlısu açıklarında can pazarı yaşandı. 13 kişi ve bir kaptan KKTC’den kaçak yollardan  çıkış yapmak isterken batma tehlikesi geçirdi. 

13 Bangladeşli ve bir kaptan Tatlısu açıklarında KKTC’den tekne ile kanunsuz yollardan çıkış yapmak isterken, teknenin, batma tehlikesi geçirmesi sonucu Girne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildiler. 14  kişi Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhlerine  üç gün tutukluluk alında.

Havadis

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