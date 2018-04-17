TATLISU AÇIKLARINDA CAN PAZARI!

Tatlısu açıklarında can pazarı yaşandı. 13 kişi ve bir kaptan KKTC’den kaçak yollardan çıkış yapmak isterken batma tehlikesi geçirdi.

13 Bangladeşli ve bir kaptan Tatlısu açıklarında KKTC’den tekne ile kanunsuz yollardan çıkış yapmak isterken, teknenin, batma tehlikesi geçirmesi sonucu Girne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildiler. 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhlerine üç gün tutukluluk alında.

Havadis