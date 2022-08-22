Tatlısu’da yarın elektrik kesintisi olacak
Tatlısu’da yarın elektrik kesintisi olacak
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Tatlısu’da bazı bölgelere yarın 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışma nedeniyle yapılacak kesintiden Tatlısu sahili, Sahil Benzin İst. Bölgesi, eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi etkilenecek.
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