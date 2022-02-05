Annenin, oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafete diğer velilerden tepki yağdı

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde ikamet eden avukat ve fitness modeli Vanesa Medina, oğlunu okula bıraktığı sırada giydiği elbise nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Okulun diğer velileri Medina'nın kıyafetini 'fazla abartı' bulduklarını belirtti.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinde yaşayan avukat ve fitness modeli Vanesa Medina'nın oğlunu okula bıraktığı sırada giydiği kıyafet tepkilere neden oldu. Ön tarafından göğüs dekolteli ve arka tarafından mini bir elbise giyen Medina, aracından indikten sonra oğlunu okuluna kadar götürdü.

DİĞER VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Medina'nın okula geldiği kıyafet, diğer velilerin yoğun eleştirisine maruz kaldı. Okul velileri, ailelerin çocuklara örnek olması gerektiğini ve Medina'nın giydiği kıyafetin 'fazla abartı' olduğu yorumlarında bulundu.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabından hakkındaki eleştirilere yanıt veren Medina, "Bana karşı kötü niyetli oldukları için böyle bir şey öne sürdüler. Annemin çektiği videonun bu şekilde kullanılması ve 4 yaşındaki çocuğumun zorbalığa maruz kalması çok üzücü. Ben sık sporyapan bir anneyim ve bu nedenle böyle görünüyorum. İçimin kötü olmadığını beni tanıyanlar bilir" dedi.

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