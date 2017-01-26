TECAVÜZÜ KABUL ETTİ!

Babasıyla tartıştığı için evden kaçan 15 yaşındaki kız çocuğunu, kandırarak götürdüğü ilkokulda tecavüz eden Hakan Demirbüken, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı, dava karar için ileri bir tarihe ertelendi

Emine UYSAL

Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde yolda yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğunu saçlarından çekerek, zorla bir ilkokula götürüp, tecavüz eden 22 yaşındaki Hakan Demirbüken, yargılanmak için çıkarıldığı tüm suçlamaları kabul etti.

Hakan Demirbüken, 10 Temmuz 2016 tarihinde, 04.00 ile 05.10 saatleri arasında, babasıyla tartıştığı için evden kaçan ve Bedrettin Demirel Caddesi’nde yaya olarak yürüyen 15 yaşındaki S.K.’yi konuşma vaadiyle kandırıp, akabinde zorla ve tehdit ile Ortaköy’de bir ilkokula götürüp, tehdit yolu ile cinsel tecavüzde bulunmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "Şiddet kullanma tehdidi", "Zorla alıkoyma", "Cinsel saldırı", “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla itham edilen Hakan Demirbüken, tüm suçlamaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Güran ve üye Yargıçlar Gökan Asafoğulları ile Meltem Dündar'dan oluşan heyetin baktığı davayı İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar yürüttü.

Başkan Ömer Güran, davayı kararı okunmak üzere ileri bir tarihe erteledi.

Kıbrıs