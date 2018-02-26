TEHLİKELİ SÜRÜŞTEN DURDURULDU AMA...
52 kişi tutuklandı!
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LAPTA’DA TEHLİKELİ SÜRÜŞ YAPTIĞI İÇİN DURDURULAN SÜRÜCÜDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Lapta’da dün tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulan S.E.’nin (E-22) aracında 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahısın ve araçta yolcu olarak bulunan S.H.’nin (E-32) tutuklandığı kaydedildi.
Etiketler : Lapta, uyuşturucu
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