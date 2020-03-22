Tehlikeyi ciddiye almıyoruz

Kazım Denizci

Kahraman Kart

YeniBakış Gazetesinde yer alan habere göre; Ülkemizde birçok vatandaşımız evine kapanıp yapılan her türlü uyarıyı dikkate alırken, bazı vatandaşların hala daha tehlikenin büyüklüğünü kavrayamadığı görüldü.

Dün Lefkoşa içerisinde yoğun olarak kullanılan birçok işyerine girişlerde tam bir rezalet yaşandı.

Korunma mesafesi yok

Günlerdir koronavirüsün insanlar tarafından yayıldığı konusunda yapılan birçok uyarı pek de işe yaramadı. Dün Lefkoşa içerisinde insanlar tarafından yoğun olarak kullanılan bazı market ve iş yerlerinde bazı önlemlerin alındığı gözlemlense bile, bu önlemlerin yetersiz olduğu görüldü. Özellikle marketlerin içerisinde önlem alınırken, marketlerin dışında hiçbir önlemin alınmadığı görüldü. Vatandaşlar içeriye güvenlik amacıyla az az alınırken, marketlerin dışında insanların önerilen 2 metrelik korunma mesafesine uymadıkları, herhangi bir görevlinin de vatandaşları uyarmadığı görüldü.

Tamamı önlem aldı

Bu arada Lefkoşa’da faaliyet gösteren büyük marketlerin tamamında çalışanlarla ilgili önerilen tedbirlerin alındığı görüldü. Gerek kasalarda görevli çalışanlar gerekse raf ve diğer bölümlerde görev yapanların tamamının maske taktığı ve eldiven girdiği görüntülendi.

Yaşlılar da vardı

Kaymaklı Çemberi yanında faaliyette bulunan Kırnı Piliçleri’nin önünde dün sabah saatlerinden itibaren büyük bir kuyruk oluştu. Önerilen koruma mesafesinin olmadığı bu kuyrukta uzmanların ısrarla evde kalınız uyarısı yapılan yaşlı insanların da olması olası bir tehlikeyi ne kadar dikkate aldığımızın göstergesi oldu.

Net karar lazım

Kuyruklarda önerilen koruma mesafesine uymadan evlerine erzak almaya çalışan vatandaşlarımıza bunun yanlış olduğunu söylediğimiz zaman verdikleri cevap “hükümet insanların yoğun olarak kullandığı yerlerle ilgili tavsiye kararı değil de net karar almadıkça bu durum aynen devam edecek” şeklinde yanıt vererek, hükümetin tavsiye değil net karar alması gerektiğini vurguladılar.

Aldığı önlem gülümsetti

Tüm dünyanın kabusu haline gelen ve birçok yerde can kayıplarına neden olan koronavirüsle ilgili olarak bir vatandaşımızın aldığı yöntem görenleri gülümsetti. Alışveriş için bir markete giden bu vatandaşımız, korunabilmek amacıyla başına poşet geçirerek, kendi özel önlemini almış oldu.

Geç olmadan kurallar belirlenmeli

Mart ayının başından beridir ülkemizde yapılan uyarılara uymayan vatandaşların bu kurallara uymasını sağlamak için net kararların alınması artık zaruri hale gelmiştir.

Riskin büyüklüğünü bile bile önerilen kurallara uymayanlar için, çok acil olarak bazı yaptırım kararlarının alınması artık gündeme gelmelidir. Hükümetin geç olmadan özellikle korunma mesafesi konusu ile ilgili konuları öneri olmaktan çıkararak uyulması gereken kural haline getirmesi gerekmektedir. Bu kararın bir an önce alınmaması halinde önünü alamayacağımız acılar yaşayabiliriz.