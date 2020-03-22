İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 80 yaşındaki Mustafa Ahmet isimli Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde 21 can alan koronavirüs sebebiyle İngiltere'de bir türk vatandaş hayatını kaybetti. 80 yaşında olduğu belirtilen adamın ismi Mustafa Ahmet olarak açıklandı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Açıkladı

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu tarafından açıklandı. "Londra'da koronavirüs nedeniyle bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti" diyen Horozoğlu, "Mustafa Ahmet, Kuzey Londra'da bulunan North Middlesex Hastanesi'nde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Bir Türk Daha Hayatını Kaybetmişti

İngiltere'de Güney Londra'da yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı da tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA