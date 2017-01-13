TEK SUÇU ARKADAŞIM OLMASIDIR

Kudret Evli'yle birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal edip, üç gram bonzai ithal etmekle suçlanan Ümit Ertuğrul, arkadaşını korumak istedi:

Emine UYSAL

Lefkoşa'da aracında arama yapılan Kudret Evli'nin tasarrufunda iki adet içinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ile üç gram bonzai bulundu.

Polis, 30 yaşındaki Kudret Evli ve 27 yaşındaki Ümit Ertuğrul'un askeri yasak bölgeyi ihlal edip, güneyde Suriyeli bir şahıstan 40 Euro karşılığında üç gram bonzai alıp, KKTC'ye ithal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı.

Zanlılardan Ümit Ertuğrul, tüm suçu kendi üzerine alarak, Kudret Evli’nin sadece kendisiyle birlikte uyuşturucu içtiğini belirtti ve “Arkadaşımın tek suçu arkadaşım olmasıdır” dedi.

"Kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu" ile "Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme" suçlarından gözaltına alınan Kudret Evli ve Ümit Ertuğrul, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Ayşe Kaymak Şadi, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Ahmet Bayram'ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Bayram, 11 Ocak’ta zanlı Kudret Evli'nin CE 475 plakalı aracında yapılan aramada iki adet tütünle karışık ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara ve el freni altında üç gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru Ahmet Bayram, yapılan soruşturmada zanlıların söz konusu maddeyi 5 Ocak'ta, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlâl edip Güney Kıbrıs'a geçiş yaparak, Suriyeli bir şahıstan 40 Euro karşılığında üç gram uyuşturucu madde alıp, KKTC'ye ithal ettiklerini tespit ettiklerini belirterek, Ümit Ertuğrul’un da gözaltına alındığını söyledi.

Her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğine, maddelerin analize gönderileceğine ve tahkikatın çok yönlü devam ettiğine vurgu yapan Bayram, zanlıların tahkikat amaçlı bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

“Arkadaşım askeri bölgeyi ihlal etmedi”

Mahkemede söz alan Ümit Ertuğrul, "Madde benim, ben aldım. Arkadaşımın tek suçu benimle arkadaş olması ve birlikte uyuşturucu içmemizdir. Arkadaşım askeri bölgeyi ihlâl etmedi" dedi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların tahkikat amaçlı bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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