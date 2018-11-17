TEK YÖN UYGULAMASI KAZA GETİRDİ!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; UKÜ alt geçidinde yeni uygulanmaya başlanan tek yön gidiş, kazaya neden oldu

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi alt geçidinde yeni uygulamaya başlanan tek yön gidiş kazaya neden oldu.

Dün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan UKÜ alt geçidinde, 34 yaşındaki Eren Törer yönetimindeki GE 896 plakalı araç ile tek yön levhasına riayet etmeden alt geçitten geçmeye çalıştığı esnada o esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Riyat Kudret yönetimindeki ET 698 plakalı araç ile çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



Ulaştırma Bakanlığı’nın bölgedeki yaya trafiğinin ana yol üzerinden değil diğer yönlerden yapılması amacıyla bazı çalışmalar yaparak bölgede yeni uygulamalara gitmesi sıkıntı yaratıyor.