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TEK YÖN UYGULAMASI KAZA GETİRDİ!

TEK YÖN UYGULAMASI KAZA GETİRDİ!

Levhaya aldırmayınca...

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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; UKÜ alt geçidinde yeni uygulanmaya başlanan tek yön gidiş, kazaya neden oldu
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan Uluslar arası  Kıbrıs Üniversitesi alt geçidinde yeni uygulamaya başlanan tek yön gidiş kazaya neden oldu.

Dün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan UKÜ alt geçidinde, 34 yaşındaki Eren Törer yönetimindeki GE 896 plakalı araç ile tek yön levhasına riayet etmeden alt geçitten geçmeye çalıştığı esnada o esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Riyat Kudret yönetimindeki ET 698 plakalı araç ile çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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Ulaştırma Bakanlığı’nın bölgedeki yaya trafiğinin ana yol üzerinden değil diğer yönlerden yapılması amacıyla bazı çalışmalar yaparak bölgede yeni uygulamalara gitmesi sıkıntı yaratıyor.

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