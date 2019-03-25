"TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ"

Türk Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Telefon Dairesi’ni sattırmaycaklarını söyledi. Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, uzun bir süreden beridir halkın malı olan kurumları özelleştirmek için siyasilerin bir kısmının kurumlar üzerinde çeşitli oyunlar oynayarak, hiçbir yatırım yapmayarak, topluma kurumları kötü göstermek suretiyle özelleştirmeye zemin hazırlamak istediklerini iddia etti.

Son dönemlerde de Telefon Dairesi’ne uzun zamandan beridir hiç bir yatırım yapılmadığını ve özelleştirmek için bir takım hamleler yapıldığını savunan Arslan Bıçaklı, “Ancak bunun bilinmesini isteriz ki Türk-Sen üye sendikaları ile birlikte bu uygulamalara müsaade etmeyecektir. Ülkedeki bu gibi kurumlarımıza dün olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya devam edeceğiz ve günü geldiğinde bütün yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.” dedi.