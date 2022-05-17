Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinden Açıklama

"Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi deniz suyu analizlerini düzenli olarak yaptırmaktadır"

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, tarafından deniz suyu örnekleri düzenli olarak alınmakta ve Devlet Laboratuvarına gönderilmektedir.

Nisan 2022 sonunda yapılan deniz suyu analizleri de Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanmıştır.

Yapılan tüm analizler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.

Yine Mayıs ayı içinde analizlerin alınması için gerekli takvimlendirme yapılmıştır.

Nisan 2022 deniz suyu analiz sonuçları ekte yer almaktadır