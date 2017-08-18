TEMİNATI ÖDEYEMEDİ!

40 gram uyuşturucudan tutuklanan Dibo Göçer, tutuksuz yargılanması için istenen 10 bin lirayı ödeyemedi

Melin DOBRAN

Narkotik polisi tarafından evinde ve üzerinde yapılan aramada 40 gram uyuşturucu madde bulunan zanlı zanlı Dibo Göçer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, mahkeme ağır teminat şartları belirledi.

Polis, 11 Ağustos tarihinde saat 18.40 – 19.15 sıralarında zanlı Dibo Göçer’in evinde yapılan aramada 8 ayrı paket şeklinde 10 gram sentetik cannabinod türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise pantolon cebinde 30 gram sentetik cannabinod türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 520 TL nakit parada bulunarak emre yapıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verirken şartlarını yerine getiremeyen zanlı 2 ay süre ile cezaevine gönderildi.

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