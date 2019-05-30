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TERFİ EDEN YARGIÇLAR YARIN YEMİN EDECEK

TERFİ EDEN YARGIÇLAR YARIN YEMİN EDECEK

Terfi eden yargıçlar yarın yemin edecek

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Yüksek Adliye Kurulu, 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Musa Avcıoğlu’nu Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Kaza Mahkemesi Yargıcı Cenkay M. İnan ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Vedia Berkut Barkın’ı Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atadığını duyurdu.

Yüksek Adliye Kurulu yaptığı açıklamada, terfi eden Yargıçların yarın saat 09.30’da Yüksek Adliye Kurulu Salonu’nda yemin edeceğini belirtti.

BRT/TAK

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