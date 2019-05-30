Böyle intikam görülmedi: Kendisini aldatan kocasını çırılçıplak soyup yolda gezdirdi

Kolombiya'nın Barranquilla kenti eşi benzeri görülmemiş bir intikam olayına sahne oldu... Jairo Vargas isimli bir adam eşini aldatırken basıldı. Öfkeli eşinden özür dileyen ve "ne istersen yaparım" diyen adam hiç beklemediği bir taleple karşı karşıya kaldı. Aldatıldığı için deliye dönen kadın, eşini soydu ve aracının tavanına çıkararak bütün şehri dolaştı.

“İntikam soğuk yenen bir yemektir” sözü Kolombiya’da gerçek oldu… Kolombiya’nın sahil kenti Barranquilla’da yaşanan olayın merkezinde eşini aldatırken basılan ve evliliği çatırdayan Jairo Vargas bulunuyor. 1.2 milyon nüfuslu kentte eşini bir motelde aldatırken yakalanan Vargas, evliliğini kurtarmak için uzun süre dil döktü. Eşini ikna edemeyince, “Ne istersen yaparım yeter ki benimle barış” dedikten sonra aldığı cevabı muhtemelen hiç beklemiyordu.

İhanete uğradığı için deliye dönen kadın Vargas’a istediğini söyleyince adam kısa bir süre düşündükten sonra kabul etmek zorunda kaldı. Zira kadının isteği oldukça farklıydı. İsmi açıklanmayan kadın Vargas’ın soyunmasını ve otomobilinin tavanına yatmasını istedi. İsteksizce bunu kabul eden adam çırılçıplak bir vaziyette yüzüstü yattıktan sonra kadın direksiyon başına geçti ve “utanç turu” başladı.