TERK EDİLEN BEBEK EVLATLIK VERİLECEK

Girne’de hastanede doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen bebek, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin denetimine verildi. CMIRS Direktörü Mine Yücel’in ülkemizdeki yabancı uyruklu kadın öğrencilerle gerçekleştirdiği görüşmelerde de buna benzer hayat hikayeleri var

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ANNE…

Ülkemizde yabancı uyruklu anneleri tarafından hastanede terk edilen bebek sayısının beşe yükselmesi, ülkede tedirginlik yarattı. Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ülkemizde özel bir üniversitede öğrenci olduğu belirtilen 22 yaşındaki ismi belirtilmeyen annenin, önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi Kadın Doğum Servisi’nde doğum yaptıktan sonra terk ettiği erkek bebeğin, uygun bir aileye evlatlık verileceği açıklandı.

DOĞUM YAPTIĞI İÇİN, EĞİTİMİNİ BIRAKAN VAR…

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel’in ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle görüşerek gerçekleştirdiği çalışmasında yabancı kadın öğrencilerin yaşadığı gerçekler var. Bu hayat hikayelerinin birinde, erkek arkadaşından hamile kalıp doğum yapan kadın öğrenci, eğitimini bırakmak zorunda kalıyor. Mine Yücel’e ülkemizde yaşadıkları zorlukları anlatan yabancı öğrencilerden biri, “Öğrenciler ekonomik zorluklarla baş edebilmek için uyuşturucu, fuhuş gibi işlere yönelmek zorunda kalıyor” diyor.

Emine UYSAL

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin hastanelerde doğum yapıp, bebeklerini terk etmesi olayındaki artış hem endişe hem de üzüntü verici…

Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ülkemizde eğitim alan bir öğrenci daha, önceki gün Girne’de hastanede doğum yaptı ve bebeğini terk etti. Terk edilen bebek, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin denetimine verildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, “Bebek Sosyal Hizmetlerin denetiminde bir kurumdadır. Bir süreçten sonra uygun bir ailenin yanına evlat edilmek üzere yerleştirilecek” dedi.

KKTC’de eğitim gören yabancı uyruklu kadın öğrencilerin yaşadığı “tecavüz ve cinsel taciz” olayları ile maddi imkansızlıklar nedeniyle fuhuşa yöneldikleri itirafları, Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel’in gerçekleştirdiği çalışmada yer buldu.

Yücel’in ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerle görüşerek gerçekleştirdiği ve henüz tamamlanmayan çalışmasında, doğum yapıp bebeğini terk etmek veya eğitimini bırakmak zorunda kalan öğrencilerin olduğu itirafları da var… Bu gerçek hikayeleri öğrenciler, bire bir Mine Yücel’le paylaşıyor.

Toplum vicdanı rahatsız…

Ülkemizde yabancı uyruklu anneleri tarafından hastanede terk edilen bebek sayısının beşe yükselmesi, ülkede tedirginlik yarattı.

Daha önce Lefkoşa’da iki, Gazimağusa’da da iki bebeğin terk edilmesinin ardından, başka bir Afrika kökenli anne, önceki gün bebeğini Girne Akçiçek Hastanesi’nde doğurduktan sonra istemediğini söylemişti.

Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ülkemizde özel bir üniversitede eğitim aldığı belirtilen 22 yaşındaki ismi açıklanmayan anne, Girne Akçiçek Hastanesi Kadın Doğum Servisi’nde önceki gün saat 20.45’te doğum yapmıştı.

Doğumunun ardından kadının bebeğini istemediğini belirten hastane yetkilileri, kadının ülkesinde evli olduğunu ve orada da bir çocuğunun bulunduğunu söylemişti.

Normal doğumla 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin sağlık durumun iyi olduğu belirtilmişti.

Mine Yücel’in çalışması gerçekleri ortaya koyuyor

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel’in ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle görüşerek gerçekleştirdiği çalışması sürüyor.

Bu çalışmada yabancı uyruklu kadın öğrencilerin hayatları veya arkadaşlarının yaşadığı dram yer alacak. Bu hayat hikayelerinin birinde erkek arkadaşından hamile kalıp doğum yapan ve eğitimini bırakmak zorunda kalan bir yabancı öğrencinin bilgisi var. Mine Yücel’e ülkemizde yaşadıkları zorlukları anlatan yabancı öğrencilerden biri, “Öğrenciler ekonomik zorluklarla baş edebilmek için uyuşturucu, fuhuş gibi işlere yönelmek zorunda kalıyor” diyor. İşte o öğrencinin Yücel’e anlattıklarından bir bölüm:

Öğrenci: Öğrenciler para kazanmak için uyuşturucu veya fuhuşa yöneliyor

“KKTC’ye Zimbabve’den geliyorum. Kıbrıs üniversitelerini sokakta yürürken panodaki reklamda gördüm. İnternetten araştırdım. Acente aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptım. İyi iş, burs gibi vaatlerde bulundular. Güzel bir tablo çizdiler.

Ama buraya gelince tüm beklentilerim boşa çıktı. Burada farklı işlerde çalıştım. İş koşulları ve ücretler çok kötü.

Sadece inşaat işinde değil diğer iş alanları da kötü. İşlersiniz ama paranızı almak için de ciddi mücadele vermeniz gerekir. İşletirler sizi ama sonunda paranızı vermek istemezler. Bir defa şirketleri gezdim iş sordum. Bir tanesi kabul etti beni. İş tanımım yoktu. Her işi yaptım. Evlerine, annelerinin evine gidip bahçe işlerini dahi yaptım.

Öğrenciler ekonomik zorluklarla mücadele etmek için uyuşturucu, fuhuş gibi işlere yönelmek zorunda kalırlar. Bu insanlara kolay ve iyi iş imkanı sunulsa, uyuşturucu, fuhuş gibi alanlara yönelmeleri engellenebilir.

“Cinsel bilgi ve yardım sunacak merkezlere ihtiyaç var”

İki farklı olay bilirim. Bir tanesi bir kız, erkek arkadaşından hamile kaldı. Çocuğu doğurdu ve okula devam edemedi.

Diğer olayda da kız doğum yaptı ve şu an Kıbrıs’tadır. Ne yapıyor bilmiyorum. Çocuklar konusunda da yardımcı olacak, cinsel bilgi ve yardım sunacak merkezlere ihtiyaç var.

Ev kiraları konusunda da yaşanan büyük sorunlar var. Ev sahipleri 6 aylık depozito istiyor. Dar gelirli bir öğrencinin bunu ödeyebilmesi çok zordur. Aylık taksitler şeklinde olmalı. Para kazanmak için ülkeye gelenler var. Öğrenci kaydı yapıyorlar ama sonra kirli işlere yöneliyorlar. Bu kesim daha ziyade Nijeryalı öğrencilerdir”.