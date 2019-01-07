Terleme, çarpıntı ve sinirin sebebi olabilir!

Hipoglisemi nedir? Hipoglisemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Terleme, çarpıntı ve sinirlilik gibi belirtilerle ortaya çıkan, eğer önlem alınmazsa kan şekerini yükseltmek için şekerle müdahale edilmezse kişide konsantrasyon güçlüğü, uyku hali ve hatta komaya kadar gidebilen ağır nörolojik belirtiler görülen Hipoglisemi nedir? Hipoglisemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Hipoglisemi bir hastalık değil, başka bir rahatsızlığın belirtisidir. Yaygın nedeni diyabettir. Peki, Hipoglisemi nedir? Hipoglisemi nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

HİPOGLİSEMİ NEDİR?

Hipoglisemi, kanda anormal derecede düşük bir şeker seviyesine veya glikoza işaret eder. Hipoglisemi başlı başına bir hastalık değildir, sağlık sorununun bir işaretidir.

Hipoglisemi yaygın olarak diyabetle bağlantılıdır, ancak diğer birçok durum da kan şekeri düşüklüğüne neden olabilir.

Kan şekeri seviyesi desilitre başına 70 miligram (mg / dL) veya litre başına 3.9 milimol (mmol / L) veya altında olduğunda, hipogliseminin acil tedavisi gereklidir.

HİPOGLİSEMİ BELİRTİLERİ

Kan şekeri seviyesi çok düşerse, belirtiler ve semptomlar şunları içerebilir:

– Düzensiz kalp ritmi

– Yorgunluk

– Ciltte solgunluk

– Güçsüzlük

– Kaygı

– Terlemek

– Açlık

– Sinirlilik

– Ağız çevresinde karıncalanma hissi

– Uyku sırasında ağlamak

Hipoglisemi kötüleştiğinde belirti ve semptomlar şunları içerebilir:

– Karışıklık, anormal davranışlar veya her ikisi de, (örneğin rutin görevleri tamamlayamama)

– Bulanık görme gibi görmede yaşanan sorunlar

– Nöbetler

– Bilinç kaybı

Şiddetli hipoglisemili insanlar sersemlemiş (sarhoş) gibi görünebilir. Konuşurken sözleri karıştırıp mantıklı cümleler kuramazlar.

HİPOGLİSEMİ NEDENLERİ

Hipoglisemi, kan şekeri (glikoz) seviyenizin çok

düşmesi durumunda ortaya çıkar. Bunun olmasının birkaç nedeni vardır, en yaygın diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkisidir. Hipoglisemiye neden olan diğer faktörler şunlardır:

– Kan şekerini düşüren ilaçların yüksek dozda alınması

– Pankreasta insülin salgılayan tümör (insülinoma)

– Aşırı egzersiz

– Aşırı alkol tüketimi

– Böbrek rahatsızlıkları

– Endokrin problemleri

HİPOGLİSEMİ TEDAVİSİ

Hipoglisemi için iki olası tedavi yaklaşımı vardır:

1- Acil tedavi anormal derecede düşük kan şekeri atağını gidermeyi amaçlar.

2- Altta yatan nedenin tedavisi ise uzun vadeli bir çözüm sağlayabilir.

Anormal derecede düşük kan şekeri olan bir hastanın, hipoglisemi atağını sonlandırmak için en kısa sürede şekerli bir şeyler yemesi veya içmesi gerekir. Eğer hipoglisemiden şüpheleniyorsanız; yapmanız gereken ilk şey kan şekerinizi ölçmektir. Belirtilerin yanında kan şekeriniz 70 mg/dl’nin altında ise hipoglisemi tedavisine başlamalısınız. Hipoglisemi tok iken oluşmuş ise 2-3 adet kesme şeker ağzınıza atabilir ya da 1 çay bardağı meyve suyu / limonata içebilirsiniz. Eğer ana öğünden 15-30 dakika öncesi hipoglisemi ile karşı karşıya kaldıysanız hemen yemek yiyebilirsiniz. 10-15 dakika içinde herhangi bir değişiklik gözlenmiyor; aksine kötüleşme devam ediyorsa, şeker alımına (aynı miktarda) devam edilmeli.

Diyabetli kişilerin düzenli yemek saatlerine uyması önemlidir. Bu, kan şekeri seviyelerini mümkün olduğu kadar sabit tutmak için hayati öneme sahiptir.

Ağızdan gıda alınmayacak seviyedeki hipoglisemi durumunda bilinç kaybı yaşanıyorsa paranteral, glikoz ya da glukagon enjeksiyonu yapılmalıdır. Glukon, kan şekerinin bilinç kaybına neden olacak kadar düştüğü durumlarda uygulanan, karaciğerden kana şeker salınımını uyaran bir ilaçtır. Eğer kişinin kan şekeri düştüğünde bilinç kaybı gelişmiş ise ağızdan hiçbir şekilde herhangi bir şey verilmez. Kişi tedavisini kendi kendine yapamayacağından, tedaviyi yanındaki yakını üstlenmelidir. Bu nedenle glukagon enjeksiyonu yapılışını bizzat hasta yakının öğrenmesi gerekir. Gluklagon eczanelerde kullanıma hazır şekilde bulunur, enjektör içine çekilerek kas içine yapılır. Hipoglisemindeki hastalar genellikle glukagon enjeksiyonuna 15-20 dakika içinde yanıt verir. Eğer bu süre içerisinde hastanın bilinci açılmıyorsa enjeksiyon tekrarlanmalı ve profesyonel yardım alınmalıdır.