Terleme sorunu olanlar dikkat!

Zufa otunun faydaları nelerdir? Zufa otu neye iyi gelir?

Zufa otu, ballıbabagiller bitki ailesinin alt gruplarından olan hyssopusgiller familyasına ait bilimsel adı Hyssopus officinalis olan ve çördük, çördükotu olarak da bilinen zufa otu, 50-120 cm. boylanabilen, çok yıllık, kokulu, çalımsı bitkidir. Zufa otu, öksürük, bronşit, astım ve ses kısıklığı gibi pek çok sorunun çözümü için çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Peki, zufa otunun faydaları nelerdir?

Zufa otunun anavatanı Avrupa'nın güneyidir. Fakat, Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan geniş coğrafyada da yetiştirilmektedir. Arı ile kelebeklerin çok sevdiği dudak şekilli çiçekleri bir çok kez mavimsi mor, bazı durumlarda pembe veya beyaz çiçek demetleri oluşturarak, yaz ortasından Eylül ayına kadar açar. Uzun yıllardır sağlık için yararları bilinen zufa otunun faydalarına gelin daha yakından bakalım…

ZUFA OTUNUN FAYDALARI

Zufa otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Balgam söktürücüdür ve boğaza rahatlık verir

– Soğuk algınlığını gidermeye yardım eder

– Nezle sebebiyle tahriş olmuş mukozayı tedavi eder

– Bronşit, öksürük, boğaz ağrısı, nezle ve neredeyse bütün nefes yolu problemlerini tedavi etmeye yardımcı olur

– Akciğer hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunur

– Kalp hastalıklarının geçmesine yardım eder

– Kan dolaşımını düzenleyici etkisi vardır

– Sindirim sistemini destekleyerek sindirimi kolaylaştırır

– İştah açıcıdır

– Kadınlarda regl kaynaklı sorunların giderilmesine yardımcı olur ve regli düzene sokar

– Düşük tansiyona iyi gelir

– Yaraları, bereleri, çizik ve ezilmeleri geçirir

– Endişe, histeri ve hafif sara gibi sinirsel problemlerde fayda sağlar

– Aromaterapide kullanılır

– Kramp sorunlarını çözmede yardımcıdır

– Vücuda genel anlamda güç verir

– Damarların daralmasını önleyebilir

– Terlemeyi tetiklediği gibi terleme sorunu yaşayanları da rahatlatır.