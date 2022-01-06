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THY'den o ülkeyle ilgili flaş karar! Uçuşlar iptal edildi

THY'den o ülkeyle ilgili flaş karar! Uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları, o ülkeyle tüm uçuşları 9 Ocak'a kadar iptal etti.

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Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

Türk Hava Yolları, Kazakistan’da yaşanan olaylar nedeniyle havalimanının kapanmasından dolayı 9 Ocak tarihine kadar bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

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