THY'den o ülkeyle ilgili flaş karar! Uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

Türk Hava Yolları, Kazakistan’da yaşanan olaylar nedeniyle havalimanının kapanmasından dolayı 9 Ocak tarihine kadar bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.