THY'den o ülkeyle ilgili flaş karar! Uçuşlar iptal edildi
Türk Hava Yolları, o ülkeyle tüm uçuşları 9 Ocak'a kadar iptal etti.
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Türk Hava Yolları, Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.
Türk Hava Yolları, Kazakistan’da yaşanan olaylar nedeniyle havalimanının kapanmasından dolayı 9 Ocak tarihine kadar bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.
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