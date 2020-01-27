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TİLKİ MİNAREYE ÇIKTI!

TİLKİ MİNAREYE ÇIKTI!

Minareye çıkan tilki kurtarıldı ama...

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Geçtiğimiz gün bir caminin minaresine çıkan tilki Taşkent Doğa Parkı yetkililerinin çabası ile kurtarıldı. Ancak korktuğu için minareden atlayan tilkinin sağ arka ayağında çıkık meydana geldi.

Taşkent Doğa Parkı yetkilisi Kemal Basat tilkinin doğaya dönmesi için iki veya üç hafta süreceğini söyledi.

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