EV YANGINI!

26.01.2020 tarihinde saat 21:30 sıralarında, Alsancak’ta Sevgi Güvenoğlu Sokak üzerinde bulunan Kemal KARADERİ’ye ait olan ikametgahın garajı içerisinde bulunan derin dondurucunun muhtemelen kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu garaj ile muhtelif ev ve bahçe eşyaları tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.