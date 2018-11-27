TIP-İŞ, CENGİZ TOPEL HASTANESİ'NDEKİ EKSİKLERE DİKKAT ÇEKTİ!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Cengiz Topel Hastanesi’ndeki eksikliklere dikkat çekti. Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, beraberindeki doktorlarla birlikte Cengiz Topel Hastanesi önünde basın açıklaması yaparak, hastanedeki eksikliklere ve konuyla ilgili yapılması gerekenlere işaret etti.

Dr.Ahmet Varış, Cengiz Topel Hastanesi’nin 2001 yılında ikinci basamak hastane olarak hizmet verebilmesi için gerekenlerin yapılması kararı alındığını ancak geçen sürede gerekli yatırımların yapılamadığını söyledi.

Varış, Cengiz Topel Hastanesi’nin eksik hekim, hemşire ve personel kadroları, yetersiz fiziki koşullarda, her geçen gün artan nüfusa hizmet vermeye çalıştığını kaydetti.

Cengiz Topel Hastanesi’nin ikinci basamak hizmet veren bir hastanede 24 hekimin asgari ihtiyaç olduğunu, hekim eksiklikleri nedeniyle acil servis nöbetlerinin güçlükle döndüğünü belirten Varış, 112 Hızır Servis için ambulansta görev yapacak hemşirelerin diğer servislerden çekildiğine işaret ederek, Cengiz Topel Hızırı’nın son 11 ayda 1064 çağrıya yokluklar içinde cevap verip müdahale etmiş olduğunu anlattı.

Hastanedeki hekim, hemşire ve personel sayısının artırılması, tıbbi cihaz ve ilaç eksikliklerinin giderilmesi, fiziki alt yapının düzeltilmesi ve güvenlik zafiyetlerinin giderilmesini isteyen Varış, bölgedeki sivil toplum örgütlerini, hastaneyi geliştirmek ve sağlık ocağına dönüşmemesi ortak mücadeleye çağırdı.