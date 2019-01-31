TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİNDEN KINAMA

TMT Mücahitler Derneği, bir sendika yetkilisinin Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ziyaretiyle ilgili suçlamalarının utanç verici olduğunu savundu.

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, “50 yıldır Rumların masada oynadıkları çirkin oyunları görmeyen bizlere iki kez soykırım uygulayan ve hâlâ bu yolda yürüyen ve uyguladıkları insanlık dışı uygulamaları görmeyip bizleri katliamlardan ve yok olmaktan kurtaran Anavatanımız yetkililerine saldırmayı ve de aşağılamayı tercih eden bu yolunu şaşırmış zavallıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta neden bulunduğunu herkesin bildiğini, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda eşit taraf olduğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü olduğunu belirten Bora, 15 Temmuz 1974 Rum ile Yunan’ın Enosis amaçlı darbesi sonucu 20 Temmuz 1974’de barışçı müdahale yapılmasaydı Atlılar, Sandallar, Muratağa ve Taşkent katliamlarıyla Kıbrıslı Türklerin akıbetinin ne olacağının belli olduğunu kaydetti.

Bora, “ 11 yıllık acı ve gözyaşlarımızı dindiren, bizleri topyekun bir katliamdan kurtaran ve bugüne dek her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı karşılayan garantör Anavatanımız Türkiye olmasaydı acaba yolunu şaşırmış bu zavallılar bugün boy gösterir miydi?” diye sordu.