YARGIDA ATAMALAR YAPILDI

Yüksek Adliye Kurulu, yarından geçerli olmak üzere,Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökan Asafoğulları, Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürşad ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut

Mesutoğlu’nu Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına; Avukat Şevket Gazi, Avukat Özge Uğraşın, Avukat Jale Dizdarlı Ergüden ve Avukat Dilşah Karayel’i Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atamıştır.

Atanan ve terfi eden Yargıçların yarın,saat 09.30’da Yüksek Adliye Kurulu Salonunda yemin töreni olacaktır.