Tolga Zengin farkı!

Beşiktaş’ta devre arasından bu yana kadro dışı olmasına rağmen bu konu hakkında hiç konuşmayan Tolga Zengin’in, uzun süredir Ümraniye’de maaş alamayan birçok personele maddi destekte bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta yönetim tarafından Ocak ayında kadro dışı bırakılan kaptan Tolga Zengin, sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen büyük karakter örneği gösteriyor...

Gökhan Töre’nin aksine kamuoyu nezdinde kadro dışı kalmasıyla ilgili hiç açıklama yapmayan Tolga, susmayı tercih etmişti. Bu hareketiyle pek çok yöneticinin takdirini kazanan tecrübeli kalecinin, son yaptığı hareket ise ‘helal olsun’ dedirtti.

Tolga Zengin’in, Ümraniye Nevzat DemirTesisleri’nde uzun süredir maaş alamayan kulüp personeline maddi destek olduğu öğrenildi.

Başarılı file bekçisi, eski kaleci antrenörü Sambade’yi de daha önce özel olarak İstanbul’a getirip, çalışmalar yapmıştı.