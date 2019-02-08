"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ PRENSİBİNE UYGUN VE YASAL"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, Kıb-Tek’te imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin “çalışanların durumlarının iyileştirilmesi” prensibine uygun şekilde ve yasal olarak yapıldığını açıkladı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, TİS ile yapılan değişikliğin; kurumda çalışan toplam 668 kişiyi bağlayacak şekilde değil, “47/2010 sayılı yasa” tahtında işe alınan 167 kişiyi kapsadığını belirterek, amacın; bu kişilerin, kurumun diğer çalışanlarının aldıkları ücret karşısında mağdur edilmemesi ve verimliliğin artırılması olduğunu bildirdi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, son günlerde basında yer alan TİS iddialarına istinaden yazılı bir açıklama yaparak, “kurumla ilgili gerçeklere dayanmayan bilgiler üzerinden çarpıtmalar yapıldığını”savundu.

Açıklamada, iddiaların aksine imzalanan TİS’in tamamen yasal olduğu belirtilirken, TİS’in imza yetkisinin Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nda olduğu belirtildi.

Sözleşme ile birlikte 167 kişiye yapılan artışın Asgari Ücretin yüzde 20’si kadar olduğu belirtilen açıklamada, bunun da brüt 630 TL, net olarak ise 350 TL civarında bir artışa denk geldiği ifade edildi.

Söz konusu artışın, her bir kW için 0.086 kuruş etkisi olduğunu ifade edilen açıklamada, kurumda çalışan tüm personele ödenen toplam maaşların maliyete etkisinin ise her bir kW için 8.4 kuruş olduğu ifade edildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, daha önce ifade edildiği gibi “tüm siyasi partilere kapımız açıktır” şeklindeki yaklaşım doğrultusunda çeşitli siyasi partilerden temsilcileri ağırlayıp, görsel sunumlar eşliğinde çok geniş bilgiler verilmesine rağmen bazı siyasilerin “maksatlı” bir şekilde gerçekleri çarpıttığı iddia etti ve bundan üzüntü duyduğunu vurguladı.