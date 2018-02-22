TOPLU TAŞIMACILIK DA PEŞKEŞ KURBANI!

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, KKTC’de ben merkezci bir toplu taşıma anlayışının hüküm sürdüğünü belirterek, bugüne kadar hiçbir hükümet döneminde oluşturulmayan toplu taşıma politikalarının belli bir mutlu azınlığa rant sağladığını savundu.

Özlem ÇİMENDAL

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Yeni Bakış’a KKTC toplu taşımacılığında yaşanan sorunları ve sektör üzerinden oluşturulan rant kapısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. KKTC’de ben merkezci bir toplu taşıma anlayışının hüküm sürdüğünü belirten Topaloğlu, bugüne kadar oluşturulamayan toplu taşıma sisteminin belli bir mutlu azınlığa rant sağladığını savundu.

Devletin akaryakıttan ciddi kar marjı var

Toplu taşımacılık sisteminin benmerkezci bir yapıya büründürüldüğünü ve bundan devletin de nemalandığını ifade ederek, “Neden diye sorarsanız, devletin akaryakıttan ciddi bir kar marjı var. Biz diyoruz ki toplu taşımacılık istenildiği ve niyet olduğu sürece bu ülkede geliştirilerek, çağdaş refah seviyesine uygun bir düzeye getirilebilir” şeklinde konuştu.

Taşımacılığın geliştirilmesinde yasa var, uygulama yok

Taşımacılık konusunda yasaların oldukça geniş kapsamlı olduğuna da vurgu yapan Topaloğlu, önemli olanın uygulanma ve denetleme olduğunu dile getirdi. Topaloğlu, “Yasalarda çok ufak tefek günümüz koşullarına uyacak değişiklikler gerekmektedir. Yani yasal olarak altyapımız oldukça güçlüdür ancak bu ne ister tabii ki ciddiyet ister, irade ister. Şimdiye kadar hükümetlerden söylemden öteye bir şey görmedik” dedi.

Amaç çağdaş, güvenilir ve konforlu taşımacılık

Toplu taşımacılığı ülke koşullarında çağdaş, güvenilir, konforlu, emniyetli ve görünüm açısından ve çalışma saatlerini uzatma bakımından geliştirmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Fuat Topaloğlu, “Bugün tüm gelişmiş ülkelerde toplu taşıma ağları önceliktir. Biz, turizmde patlama yaşadığımız ya da öğrenci ülkesi olmamızdan dolayı hep övünüyoruz. Ancak günün sonunda tüm bu paydaşların kendi eksenleri etrafında dönmeleri, KKTC’deki toplu taşımacılığı günden güne daha geriye götürmektedir” ifadelerini kullandı.

Turizm araçları yenilendi ancak okul servislerine dokunulmadı

Ülkedeki turizm toplu taşıma araçlarının yenilendiğine dikkat çeken Fuat Topaloğlu, “Şu anda biz taşımacıların elinde öğrenci servisleri için kullanılan araçlar kaldı. Bu plansız projesiz sistemin toplu taşımacılığı getirdiği nokta budur. Toplu taşımacılıkta elimizde kalanlarla kendi imkanlarımızla değirmeni döndürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açlık sınırının altında direksiyon sallıyorlar

Toplu taşımacılık sektöründen ekmek yiyen yüzlerce çalışanın ekonomik sorunlarla da boğuştuğunun altını çizen Topaloğlu, “Öyle günlerden geçti ki toplu taşımacılıkta çalışanlar, yapılan artışların yani tarife ücret değişikliklerini bile vatandaşa yansıtmadı. Bugün maalesef asgari ücret 2 bin küsurdur ve asgari ücretin altında öğrenci taşımacılığı yapan çalışanlarımız var açlık sınırının da altında” diye konuştu.

Günlük 180 TL’ye 18 bin öğrenciyi taşımak zorunda bırakılıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı ile toplu taşımacılık yapan çalışanlar arasında günlük 180 TL gibi bir para ile sözleşme yapıldığını ifade eden Fuat Topaloğlu, ada genelinde 18 bin öğrenci taşımak zorunda kalan çalışanların açlık sınırının da altında çalışmak zorunda bırakıldığını vurguladı. Topaloğlu, “En büyük gerekçeleri de bütçede para olmaması. Ama bu öğrencilerin de bir şekilde taşınması gerekmektedir” diyerek, her şeye bütçe ayrılırken, taşımacılığın hep üçüncü dördüncü sıraya ötelendiğine işaret etti.

Toplu taşımacılık yapboz tahtasına çevrildi

Toplu taşımacılığın iyileştirilmesinin bir devlet politikası olması gerektiğine vurgu yapan Topaloğlu, bu konunun yap-boz tahtasına çevrilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Topaloğlu, niyet ve kararlılıkla toplu taşımacılıkta atılacak olan adımların sektörü bir adım ileriye taşımak için bir irade olabileceği görüşünü dile getirdi.

“T izinleri neye göre verildi? İzin Kurulu kapatılmalı”

Verilen T izinleri konusunda da çeşitli değerlendirmelerde bulunan Topaloğlu, İzin Kurulu’nun artık kapatılması gerektiğini savundu. Topaloğlu, “İzin Kurulu’nun elinde olması gereken istatistiki bir veri dahi yoktur. Bu izinler neye göre verildi. Yeterli mi yetersiz mi, bizim bu izinlere ihtiyacımız var mı, hiçbir çalışma yok. Bu saatten sonra bu İzin Kurulu’nun artık kapatılması gerekmektedir” dedi.

Toplu taşımacılıkta anket önerisi

KKTC’nin bir ada ülkesi olduğuna dikkat çeken Topaloğlu, toplumun tüm kesimleriyle toplu taşımacılık konusunda bir anket çalışması yapılması gerektiğini ifade etti. Topaloğlu, “Öğrenciler, aileleri, vatandaşlar ve ülkeye gelen yükseköğrenim öğrencileri ile detaylı bir anket çalışması yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Toplu taşımacılıkta ciddi bir rant var

Özellikle ada yükseköğreniminin yan bileşenlerinin de ülkeye gelen öğrenci potansiyeli için hazır olmadığının altını çizen Topaloğlu, ülke ekonomisi için kalkınmanın bir basamağını oluşturan üniversitelerin pastanın tüm payına göz diktiğine işaret ederek, taşımacılığın da üniversitelere peşkeş çekildiğini dile getirdi. Topaloğlu, toplu taşımacılıkta ciddi bir rant olduğuna dikkat çekerek, “Akşam saat 18.00’den sonra ülkede seyahat duruyor. Üniversiteler diyor ki bu öğrenciler benimdir ve ben taşıyacağım. Bu da toplu taşımacılıkta hem adaletsizliği tetikliyor hem de var olan ciddi bir rantı açığa çıkarıyor” dedi.

Hükümetin gücü toplu taşımacılara yetiyor

KKTC taşımacılığındaki ranta hükümet edenlerin de göz yumduğuna işaret eden Topaloğlu, “Kime güçleri yeterse. Toplu taşımacılık yapanlara kolaylıkla yettiği için hemen bizim bileğimiz bükülüyor. Bu bilinçli yapılan bir politikadır” ifadelerini kullandı.

“Devlet zarara sokulurken, bizim de yasal haklarımıza müdahale ediliyor”

Kayıt dışı ve kaçak taşımacılık yapanlar için de etkin bir denetim mekanizması oluşturulmadığının altını çizen Fuat Topaloğlu, bunun da hem devleti zarara soktuğunu hem de yasal taşımacılık yapanların yasal haklarının ellerinden alınması anlamı taşıdığını vurguladı.

“Herkes kendi işini yapmalı”

Ülkede herkesin kendi alanında kendi işini yapması gerektiğini savunan Topaloğlu, “Üniversiteler ilim irfan yuvasıdır ve eğitimini yaparsa, taşımacılık yapanlar taşımacılık yaparsa ve turizmci de sadece turizmini yaparsa ortada bir sorun kalmaz” dedi. Topaloğlu, “Bugün 90 bin öğrenci olduğunu yetkili birimler açıklıyor. Bu öğrencilerin toplu taşımacılıkta memnuniyet oranı yüzde 30’u geçmez. Araçlarda balık istifi gibi taşınıyor” şeklinde konuştu.

Kaçak taşımacılık milyon dolarlık kar elde ediyor

Bütün taşımacıların kayıt altında ve devlete vergisini vermekle yükümlü olduğunun altını da çizen Topaloğlu, kaçak taşımacılıktan devletin ve yasal taşımacıların milyon dolarlık kaybı olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: “Mevcut öğrenci potansiyeli bütün alanlara eşit olarak paylaştırılmalıdır. Ne olabilir bu sadece belli ellerin tekelinden alınarak, öğrenciler için çeşitli yerlere ve bölgelere eğitimsel ve gözlemsel turlar, geziler düzenlenebilir ve bu öğrencilerin şehir merkezlerine de entegresi sağlanarak çarşıların da canlanmasına vesile olunur. Ülkeye gelen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın, turistler ise Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Başka kuruluşlar benim diyerek diğer paydaşları saf dışı bırakıp pastayı sadece kendisi için küçültemez” ifadelerini kullandı.

Ülkede profesyonel sürücü sıkıntısı var

Toplu taşımacılıkta bir diğer önemli sorunun profesyonel ehliyetler olduğuna dikkat çeken Fuat Topaloğlu, ülkede ciddi anlamda toplu taşımacılık sürücülerinde eksiklik olduğuna değindi. Toplu taşıma araçları kullanan sürücülerin ciddi bir iş yaptıklarına işaret eden Topaloğlu, 150 TL karşılığında alınan mesleki sürücü belgelerinin ise, hiçbir hükmü olmadığını ifade etti. Topaloğlu, geçmiş yıllarda çıkarılan profesyonel sürücü belgelerinin de altının dolu olmadığını savunarak, bunların da ciddiyetten uzak ve hiçbir kritere bağlı kalınmadan verildiğini savundu. Topaloğlu, “Bu sürücü belgelerini devletin vermesi gerekmektedir. Gerekli sınavlar ve tetkiklerden geçirerek, belli bir temele oturtulmuş kriterler çerçevesinde verilmeli bunlar” dedi.

Trafik sorunu ve kazalara toplu taşımacılık çare olacak

Toplu taşımacılığın hiçbir hükümet döneminde ciddiye alınmadığının altını çizen Fuat Topaloğlu, AB standartlarında ele alınacak bir toplu taşımacılığın hem ülke ekonomisine hem de ülke trafiğine de ciddi katkıları olacağı gerçeğinin herkesçe bilindiğini söyledi. Topaloğlu, her geçen gün artan trafik sorununa toplu taşımacılıkla çare üretilebileceğine dikkat çekerek, bu uygulamayla kaza oranlarında da ciddi düşüş yaşanacağına değindi.

Açlık sınırının altında direksiyon sallıyorlar

Toplu taşımacılığın geliştirilmesi için ciddi bir hükümet programına ihtiyaç olduğunu belirten Fuat Topaloğlu, açlık sınırının altında direksiyon sallayan sürücülerin evine ekmek mi götüreceği yoksa araçlarını mı yenileyeceği noktasında ciddi bir anamoli olduğunu kaydetti. Topaloğlu, “Sektörün ciddi olarak katkıya ihtiyacı var” dedi.

Yeni Bakış