Ktams, Kamusen ve Kamu-iş hükümetin sendikaların görüşlerini dikkate almadan kararlar aldıklarını savunarak, kamuda yetkili sendikalar olarak, bakanların aldıkları kararlardan, çalışanlar ve toplum adına endişe duyduklarını belirtti.

Yapılan ortak açıklamada, bazı bakanların, bakanlıklarına bağlı bulunan daire çalışanlarının tümünü 6 Nisan Pazartesi’nden itibaren göreve çağırdığı belirtilen açıklamada bunun hem Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı olduğu hem de toplum sağlığı için büyük bir risk teşkil ettiği ileri sürüldü.