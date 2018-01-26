TOPRAK KAYMASI OLDU!
O yolu kullanacaklar dikkat!
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Aşırı yağışlar nedeniyle Çamlıbel-Geçitköy arasındaki yolda toprak kayması olduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada toprak kayması nedeni ile nedeniyle yolun kapalı olduğu duyurulurken sürücülerin de dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Dairesi, saat 15:00 itibariyle Çamlıbel’de metrekareye 85 kg yağış düştüğünü duyurdu.
Etiketler : Aşırı yağış, Çamlıbel-Geçitköy, yol, toprak kayması
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