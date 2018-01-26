TOPRAK KAYMASI OLDU!

Aşırı yağışlar nedeniyle Çamlıbel-Geçitköy arasındaki yolda toprak kayması olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada toprak kayması nedeni ile nedeniyle yolun kapalı olduğu duyurulurken sürücülerin de dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Dairesi, saat 15:00 itibariyle Çamlıbel’de metrekareye 85 kg yağış düştüğünü duyurdu.