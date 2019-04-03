TÖRE KALP KRİZİ GEÇİRDİ!
Flaş!
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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre bu sabah saat 9.00’da göğüs ağrısı teşhisiyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne başvurdu.
Töre kalp krizi teşhisiyle anjiyoya alındı, anjiyoda Töre’nin 3 damarının tıkalı olduğu tespit edilerek 1 damarı açılıp stent takıldı.
Bypass olmasına karar verilen Töre şu anda Koroner yoğun bakımda müşahade altına alındı. Sağlık kurulu yapacağı toplantı sonrasında bypass zamanına karar verecek.
Etiketler : Zorlu Töre, Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi, kalp krizi
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