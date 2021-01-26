Töre,milli kültürüne sahip çıkmayanların milliyetlerini kaybedeceğini söyleyerek,

UBP Milletvekili Zorlu Töre, milli eğitim ve milli kültüre önem verildiği için bu günlere gelindiğini ifade ederek, “barış kültürüyle büyürken milli kültürü de göz ardı etmeyecekler” dedi. Atatürk’ün Türk gençliğine hitabesinin de andın da öğrencilere öğretilmesinin ırkçılık olmayacağını söyleyen Töre, milli kültürü öğretmeden farklı ülkelerin kültürünü öğretmeye çalışmanın sorun oluşturacağını kaydetti.

Töre, bölgede yaşanan bir abluka olduğunu milli kültürüne sahip çıkmayanların milliyetlerini kaybedeceğini söyleyerek, Eğitim Bakanlığının öncelikli görevin Atatürk’ün hitabesini öğretmek olduğunu yineledi.

Dünyadaki tüm ülkelerinin kendi kimliğini korumak için çabaladığını, bayrağı ve vatanı yaşatmanın öneminin öğretilmesi gerektiğini kaydeden Töre, maddesel eksikliklerin varlığının doğru olduğunu ve herkes tarafından söylendiğini ancak Atatürk’ün gençliğe hitabesinin önemine kimsenin değinmediğini anlattı.

Töre, Türkiye dışında hiçbir ülkenin “siz bağımsızlığınızı koruyun” demediğini ve bayrak marş gibi değerlerin mutlaka öğretilmesi gerektiğini belirtti.