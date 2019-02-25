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TOZLU HAVAYA DİKKAT!

TOZLU HAVAYA DİKKAT!

Meteoroloji Dairesi uyardı!

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Ülkemiz, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin etkisi altında.
Toz bulutunun yarın gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratacağı belirtildi.
Meteoroloji Dairesi, toza karşı hassasiyeti olanlara tedbirli olmaları uyarısında da bulundu.

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