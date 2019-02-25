TOZLU HAVAYA DİKKAT!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
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Ülkemiz, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin etkisi altında.
Toz bulutunun yarın gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratacağı belirtildi.
Meteoroloji Dairesi, toza karşı hassasiyeti olanlara tedbirli olmaları uyarısında da bulundu.
Etiketler : Kuzey Afrika, toz zerrecikleri, hava kirliliği, KKTC
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