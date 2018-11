"TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HASSASIZ!"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, TRAKAYAD’ın bakanlığına ve kendisine yönelik yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Atakan, TRAKAYAD’ın yol güvenliği konularında bakanlığın ilgisiz olduğu yönündeki söylemlerinin gerçekle bağdaşmadığını söyledi.

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak eleştirileri yanıtlayan Atakan, “karşılıklı olarak istişare edilmiş bizzat alınmış bir sorun yokken bu şekilde bir açıklama ile çalışmaya son verilmesini herşeyden önce gayri ciddi buluyorum. Bakanlığımızın özellikle trafik güvenliği konusundaki hassasiyeti görev süremizin başladığı ilk yıldan beridir ortatadır’ dedi.

Bakanlığın kapılarını katkı koymak isteyen herkese açmış olmasının bu konuda ne kadar hassas olduğuklarını gösterdiğini ifade eden Atakan, bu nedenle bakanlığına yönelik sözlerin gerçeklerle bağdaşmadığını bildirdi.

Bu konuda halen katkı koyan paydaşlar var ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. TRAKAYAD katkı koymak isterse kapımız onlara da açıktır şeklinde konuşan Atakan. her zaman her türlü görüşe her türlü öneriye ve eleştiriye açık olduklarını da belirtti.

Bakan Atakan, bu şekildeki polemiklerin özellikle basın yoluyla yapılmasına karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Atakan yapımı devam eden ciklos mevkiinde yol çalışmaları hakkında da bilgi verdi.