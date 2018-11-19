ERHÜRMAN 'TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YASASI' DEĞERLENDİRDİ

Cumhuriyet Meclisi , Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nı oy birliğiyle onayladı.

Başbakan Tufan Erhürman söz konusu yasanın KKTC’nin bilişim adası olması vizyonu açısından önemli olduğunu söyledi.

Erhürman, yasanın bilişim sektörünün ülkenin önde gelen ekonomik sektörlerinden biri haline gelmesi, üniversitelerin yeni bir ivme kazanması ve üniversite mezunlarının istihdam olanaklarının artırılması açısından son derece önemli bir adımteşkil ettiğini belirtti.

Üniversitelerde kalitenin artırılmasının hükümetin önde gelen hedeflerinden biri olduğuna vurgu yapan Erhürman, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın ilgili diğer yasalarla birlikte, kalitenin artırılması yanında “Bilişim Adası” vizyonu açısından da önemli bir aşama sağlayacağını ifade etti.

Bu sürecin üniversiteleri iş dünyası ile buluşturması, öğrencileri ve öğretim elemanlarını üretime yönlendirmesi ve nitelikli istihdam alanlarının sayısının artıracak olması bakımından önemli olduğunu ifade eden Erhürman, İş gücüne katılım ve genç işsizlik oranları düşünüldsüğünde atılan adımın öneminin daha açık biçimde görülebileceğini ifade etti.

Amacın öncü sektörler olan turizm ve yükseköğretimin yanına bilişimi de ekleyerek kaliteli istihdam alanları yaratmak olduğuna vurgu yapan Erhürman hükümetin bu yöndeki çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.