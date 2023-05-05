Trafik Kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam (04.05.2023) saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk caddesi boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde DN 444 plakalı jeep aracı batı istikametine doğru 83 mlgr. alkollu içki tesiri altında kullanan Christian FELLER (E-60) seyrettiği yol üzerinde bulunan Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde düz yoluna devam etmesi sonucu, o esnada sağından Şht. Ecvet Yusuf caddesi boyunca güney istikametine doğru seyreden ve trafik ışıklarına geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Fülya SİNDİR (K-46) yönetimindeki KE 948 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan KE 948 plakalı araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Serpil SİNDİR (K-62) kaza yerine gelen ambulanslar ile kaldırılmış oldukları LDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. DN 444 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT