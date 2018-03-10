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TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR, 4 YARALI!

TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR, 4 YARALI!

Lefkoşa -Gazimağusa Anayolu üzerinde kaza!

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Girne Dağyolu girişinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Bu sabah saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa -Gazimağusa Anayolu üzerinde, Kelechi Samson Oganez (E-25), 199 promil alkol tesiri altında, yönetimindeki PU 740 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Dağyolu (Değirmenlik -Girne Anayolu) kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan orta refuje çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Zoe Gumbo (K-23), Gaynar Mamo (K-23), Antonette N. Mthomb (K-23) ve İsrael Organeze (E-22) yaralanarak kaldırıldıkları LDH’de tedavileri hâlen sürüyor. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erol Uçaner, kazada 1’i ağır 4 kişinin yaralandığını, yaralıların müşahede altına alındığını belirtti.

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Havadis

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