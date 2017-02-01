TRAFİK KAZASI UYUŞTURUCUYU ÇIKARDI!

Dereboyu’nda önceki gün kaldırımdaki bir yayaya çarpan ve otobüs durağını teğet geçerek çitlere vurarak durabilen araçtan bonzai çıktı, üç kişi tutuklandı

Emine UYSAL

Başkent Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen trafik kazası bir uyuşturucu suçunu da ortaya çıkardı. Dereboyu’nda, önceki gün öğleden sonra yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen bir kadına çarpan ardından da öğrencilerin beklediği otobüs durağını teğet geçerek çitlere çarparak durabilen aracın torpido gözünde 2 gram sentetic cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu çıktı.

Aracı kullanan Mehmet Meteci ve yanında yolcu olarak bulunan Yakup Güzelkaya’yı gözaltına alarak soruşturma başlatan polis, iki gence uyuşturucuyu temin ettiği ileri sürülen Süleyman Bulut’u da kısa sürede yakaladı. Üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında üç günlük tutukluluk emri alındı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı İlhan Damdelen, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fadıl Metin'i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Metin, 30 Ocak'ta saat 16.50'de Bedrettin Demirel Caddesi'nde kullanımındaki KN 651 plakalı araçla bir yayaya çarpan zanlı Mehmet Meteci'nin ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Yakup Güzelkaya'nın huzurunda yapılan aramada aracın torpido gözünde iki gram sentetik olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve şoför koltuğunda yine içinde sentetic uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılı sigara izmariti bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, yapılan soruşturmada zanlı Yakup Güzelkaya'nın zanlı Süleyman Bulut'la irtibata geçip, üç gram uyuşturucu maddeyi temin ettiğini kaydetti.

Metin, zanlıların birer gönüllü ifade verdiğine vurgu yapıp, aranan emareler ve aranan şahıs olduğuna değinip, üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı Yakup Güzelkaya, olayla bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma amaçlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs