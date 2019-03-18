TRAFİKTE AĞIR BİLANÇO!
Bir haftada 57 trafik kazası 27 kişi yaralandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 11- 17 Mart dönemini kapsayan süre içerisinde, 57 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 27 kişi yaralandı.
Kazalarda toplam 485 bin TL’lik hasar meydana geldi.
Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 24, Gazimağusa 14, Girne 11, Güzelyurt 8 şeklinde gerçekleşti.
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 1058 trafik suçu tespit edildi.
Etiketler : 11- 17 Mart dönemi, trafik raporu, KKTC, kaza
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