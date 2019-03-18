Hollanda'yı kana bulayan saldırgan Türk çıktı!

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Hollanda polisi, saldırganın 37 yaşında bir Türk olduğunu açıkladı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Polis, 37 yaşındaki şüpheli Gökmen Tanış'a 'yaklaşılmaması' yönünde uyarıda bulundu.

Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10.45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle yaralıların olduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, kentte birden fazla noktada ateş açıldığını söyledi.

TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Hollanda polisi olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı. Polis, terör tehdidini en yüksek seviyeye çıkardı.

CAMİLERİN ETRAFINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hükümetin de saldırı üzerine acil toplanacağı belirtildi. Kriz masaları oluşturulurken, Lahey'de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülke çapında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Polis, Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından özellikle camilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRGAN TÜRK ÇIKTI: YAKLAŞMAYIN

Yerel medya, kaçan saldırganın saklandığı sanılan bir binanın terörle mücadele ekipleri tarafından kuşatıldığını aktardı. Polis, 37 yaşındaki bir Türk hakkında 'yaklaşılmaması' yönünde uyarıda bulundu. Saldırganın adının Gökmen Tanış olduğu öğrenildi.

Gökmen Tanış