TRAFİKTE BAŞKA CANLAR GİTMESİN EYLEMİ!

Trafik kazalarına dikkat çekmek ve KKTC genelinde yol güvenliğinin artırılmamasına tepki göstermek amacıyla Lefkoşa Gazimğausa anayolunun Turunçlu kavşağında eylem düzenledi.



Kurudere muhtarının girişimiyle bölge halkı ve muhtarlarının gerçekleştirdiği eylemde Turunçlu kavşağından Ulukışla kavşağına yürüyüş yapıldı. Ulukışla kavşağında ölümlü kaza olan yere karanfiller bırakıldı ve dua okundu.



Eyleme, Mağusa Muhtarlar Derneği ve bölge muhtarlarıyla bazı sivil toplum örgütleri ve eski siyasiler de destek verdi.



Eylemde, “Hata Değil Cinayet İşliyorlar”, “Trafikte Ölmek İstemiyoruz”, “Sorumluluk Hepimizindir, Analar Artık Ağlamasın”, “Çember İstiyoruz…”, “Önlem Alın Yeter”, “Trafikte Başka Canlar Gitmesin” ve “Alkollü Araç Kullanmak Cinayettir” pankart ve dövizleri taşındı.



ŞENGÜL



Kurudere Muhtarı Bülent Şengül, eylemde yaptığı konuşmada, tüm bölge halkına ve destek veren muhtarlara teşekkür ederek, tüm kavşaklarda iyileştirme talep ettiklerini ancak Kurudere – Turunçlu kavşağına dönel kavşak (çember) ve Ulukışla kavşağına da ışıklandırma istediklerini söyledi.



Şengül, kavşağa 70 metre mesafesi olan hız tespit kamerasının 30 metreye çekilmesi ve azami süratin 50 km/s çekilmesini da talep etti.



YEŞİLLEME



Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, yıllardır suçsuz insanların yollarda can verdiğine işaret ederek, 4 kişinin söz konusu yolda yaşamını yitirdiğini, bazılarının da istemeden bu kazalara sebebiyet verdiği için hapiste olduğunu vurguladı.



Yeşilleme, ada genelinde tüm yolların insanların ölmeyeceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.



AYTÜRK



Mormenekşe Muhtarı Saim Aytürk de gelmiş-geçmiş hiçbir hükümetin yollarda gerekli önlemi almadığını ve yol seyrüsefer ücretleri kat be kat yükselmesine rağmen yollara yatırım yapılmadığını savundu.



Mormenekşe’den iki futbolcunun geçtiğimiz yıl yaşamını yitirdiğini ve ailelerinin kan ağladığını söyleyen Aytürk, siyasilere yollar konusunda önlem alma çağrısında bulundu. “Bunu yapamayacaklarsa istifa etsinler” diyen Aytürk, gerekli önlemlerin alınmaması halinde muhtarlar olarak seçimleri boykot edeceklerini de dile getirdi.



GÜDEN



Pile Muhtarı Veysal Güden de 30 yıla aşkın süredir yaşanan kazalardan ders çıkarılıp, önlem alınmadığını ve kimsenin sorumluluk üstlenmediğini söyledi.



Yolların trafik kullanımına yeterince hazırlanmadığını ve insanların trafikte hata yapabileceklerinin hiçbir zaman hesaba katılmadığının altını çizen Güden, siyaset kurumunun yapılabilecekleri yapmak için gayret sarf etmesi, yapamayacaksa da istifa etmesi gerektiğini belirtti.



NAİMOĞULLARI



Eyleme destek veren Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da herkesin KKTC’deki yollarda her an ölebileceğine dikkat çekti. Naimoğullasrı, birçok ailenin yollarda eşlerini, akrabalarını ve çocuklarını kaybettiğini söyledi.



Hükümet edenlerin yol güvenliğini önemsemedikleri görüşünü savunan Naimoğulları, Avrupa, Türkiye ve Güney Kıbrıs örneklerine bakmalarını ve gerekirse bazı fonlarda kesintiler yaparak, kaynak yaratmalarını istedi.



Siyasileri, acılı ailelerin acılarına ortak olmaya çağıran Naimoğulları, KKTC’deki tüm yollar için yapılan bu eylemden gerekli mesajı almalarını diledi ve bunun olmaması durumunda eylemlerin büyümesi gerektiğini kaydetti.