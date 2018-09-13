TRAFİKTE CAN ALDI, 4 YIL YEDİ!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Lefkoşa - Girne Anayolu meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak hatalı görülen araç sürücüsü Dilnaz Mamedova aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemsi heyeti huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında oy birliği ile verilen kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Ulunay, kararda “Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak” suçunun 7 yıl kadar hapis cezası veya 5 bin TL’ye kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, ölümlü trafik kazalarında yıllardır düşüş olmadığını belirtti. Ulunay, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Kıdemli Yargıç, kazanın neticesinde bir kişinin ölmesi, üç kişinin yaralanmasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.



Kıdemli Yargıç Alev Ulunay, müteveffanın ailesinin sanığı affetmiş olmasını, sabıkasız oluşunu sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti. Ulunay, sanığa ceza takdir ederken, kamu menfaatini göz önünde bulundurduklarını kaydederek, sanığa oybirliğiyle 4 yıl hapis cezası verdiklerini ve 6 ay ehliyetine el koyduklarını açıkladı.