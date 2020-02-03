TRAFİKTE UYUŞTURUCU TESTLERİ YAPILABİLECEK

Trafikteki sürücülerin uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanıp kullanmadıklarının tespit edebilmeye yönelik yasal düzenlemeye gidiliyor.

Trafikteki sürücülerin uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanıp kullanmadıklarının tespit edebilmeye yönelik yasal düzenlemeye gidiliyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hazırladıkları trafikte uyuşturucu testlerinin yapılmasını öngören yasa değişikliği önerisi hakkında Başbakan Ersin Tatar’ı bilgilendirdi.

Atakan, trafikte uyuşturucu testleri yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını öngören yasa değişikliği önerisi çalışmasını da Başbakan Tatar’a verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Polis Trafik Müdürlüğü, Narkotik Polis Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı Müdürlüğü ile Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu yetkililerinin hazırladığı öneriyle, uyuşturucu kullanımının önüne geçme, uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmayı önlemek ve yol güvenliğini maksimum düzeyde sağlamak amaçlanıyor.

ATAKAN: “TEHLİKELERE KARŞI POLİS DAHA AKTİF VE CAYDIRICI OLACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu uygulama ile uyuşturucu tesiri altında yola çıkan sürücülerin yaratabileceği tehlikeler konusunda polisin daha aktif ve caydırıcı olma olanağı sağlanacağını belirtti.

TATAR: “TRAFİKTE ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANAN SÜRÜCÜLER İSTEMİYORUZ”

Başbakan Ersin Tatar da, trafikte, alkol ve uyuşturucu kullanan sürücüler istemediklerini kaydetti.

“GEÇ KALINMIŞ BİR DÜZENLEME”

Trafik kazalarının çoğunluğunun hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirten Tatar, konunun yerinde ancak geç kalınmış bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Yasal düzenlemenin biran önce Meclis’ten geçmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, uygulamanın, polisin görevini daha etkili yapmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Masum insanların hayatlarını kaybetmesini istemediklerini belirten Tatar, hükümetin konuya duyarlılık göstermeye devam edeceğini söyledi.

KARAOKÇU VE DEMİREL DE BİLGİ VERDİ

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, işbirliği içerisinde 3-4 aylık bir çalışma yürütüldüğünü anlattı. Karaokçu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Polis Müfettişi Cevdet Demirel de, polisinde katkısıyla çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.