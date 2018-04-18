TRAMVAY GELİYOR!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya üzerinden yayın yapan Havadis TV’de Hüseyin Ekmekçi’ye konuştu. Atakan, yıl sonuna kadar 42 kilometrelik yolun tamamlanacağını ifade ederek vatandaşlara hafif raylı sistem müjdesi verdi

MAĞUSA’DAN GÜZELYURT’A

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bakanlık olarak hafif raylı sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Atakan: “Fizibilite çalışması tamam. Hafif raylı sistemin Mağusa –Ercan, Ercan- Lefkoşa ve Lefkoşa- Güzelyurt güzergahlarında hayata geçirilmesi planlanıyor”

59 İZİN İPTAL

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki kaçak taşımacılık sorununun ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yapılan denetimler kapsamında, iki toplantıda toplam 59 taşıma izninin iptal edildiğini açıkladı

SEYRÜSEFER ÖDEMESİ ‘ONLİNE’ OLACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: Seyrüsefer affı planımız yok. Trafikte seyrüsefer denetimleri devam ediyor. Seyrüsefer ödeme noktasında da çalışmalar var. Çalışmalar tamamlandığında vatandaş artık akıllı cihazlardan seyrüsefer ödemesi de yapabilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ara emirleri ve çeşitli sıkıntılar nedeni ile geçmiş dönemde planlanan birçok yol projesinin yarım kaldığını belirterek göreve geldiklerinde bu projelerin tamamlanması konusuna ağırlık verdiklerini kaydetti. Bakan Tolga Atakan, sosyal medyadan yayın yapan Havadis TV’de Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Atakan, ara emirleri ve çeşitli sıkıntılar nedeni ile geçmiş dönemde planlanan birçok yol projesinin yarım kaldığını belirterek göreve geldiklerinde bu projelerin tamamlanması konusuna ağırlık verdiklerini kaydetti.

Atakan bu anlamda yapılan çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa Kuzey çevre Yolu projesinin 6 yıldır yarım kalmasına neden olmuş olan ara emri alınmış iki bölge ile sorunu çözdüklerini yine Güzelyurt-Lefke yolunun Güzelyurt-Doğancı’ya kadar olan bölümünün sorunlu kısmını çözdüklerini belirtti.

Ayrıca, İskele’den-Çayırova’ya kadar olacak olan problemli noktalardan birini çözdüklerini diğerinin de çözülmek üzere olduğunu aktaran Atakan, Karpaz bölgesinin daha sağlıklı ve güzel bir şekilde ulaşmasını sağlayacak bir yol olan Balalan köy yolunda alınan 3 ara emrinden 2’sini çözdüklerini ifade etti.

Söz konusu 4 yol projesinin tek müteahhidi olduğunu ve süreç içerisinde birim fiyatı konusunda müteahhidin bir miktar sorun yaşadığını belirten Bakan Atakan, bu hususta Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’nün KKTC’deki koordinasyonunun ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’ın devreye girdiğini anlattı. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürünün bu bağlamda ülkeye geldiğini ve tüm eksikliklerin tamamlandığını söyleyen Atakan, bir hafta, 10 gün içerisinde faaliyetlerin başlayacağını belirtti.

Atakan, özellikle turizm sezonu yoğunluğu başlamadan önce İskele’den Bafra turizm bölgesinin girişine kadar bölümün bitirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Lefkoşa Çevre Yolu projesinin özellikle önem arz ettiğini kaydeden Atakan, projenin tamamlanıp yolun bir an önce hizmete açılması gerektiğini dile getirdi. Atakan, bu projenin tamamlanmasına müteakip Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki 6 kavşak düzenleme ihalelerinin de hayata geçirileceğini aktardı.

Atakan, “Kısa sürede tamamlanacak projelerle yıl sonuna kadar 42 km’lik bölünmüş yolu hayata geçirmeyi hedefliyoruz ayrıca 30 km’ye kadar da normal yollarımız bakımdan geçirilecek, tamamlanacak ya da projesini başlatmış olacağız” dedi.

Radyo Havadis’te dün Hüseyin Ekmekçi’nin konuğu olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kısa sürede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

“Hafif raylı sistem üzerinde çalışıyoruz”

Toplu taşımacılık konusunda ciddi bir çalışma içerisinde olunduğunu anlatan Bakan Atakan, “Toplu taşımacılık denildiğinde genelde şehirlerin içinde olan ulaşım ağı akla geliyor ama bizim öngördüğümüz adanın tamamına bir ulaşım altyapısı entegre edebilmektir” dedi.

Atakan, hem köylerde ikamet eden kişilerin hem arabası olmayanların toplu taşımacılığı kullanmalarını sağlamak amacı ile başlattıkları çalışma çerçevesinde Girne’nin batısında uygulamaya koymak üzere akıllı duraklar yapmayı, tek ödeme sistemi ve otomatik takip sistemini hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Atakan, “Yine hayata geçirmeyi istediğimiz ve fizibilitesini de yaptığımız hafif raylı sistem var. Ülkede çok uzun yıllar önce bir demir yolu sistemi vardı, bu sebeple söz konusu proje bizim için aslında ayrıca ikonik bir projedir. Hafif raylı sistemi Mağusa –Ercan, Ercan- Lefkoşa ve Lefkoşa- Güzelyurt olarak hayata geçirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Seyrüsefer affı planımız yok”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Cumhuriyet Meclisi’nde seyrüsefer affının kaldırılmasıyla ilgili geçen tasarının Seyrüsefer affı mı yapılıyor?’ sorusunu ve söylemlerini gündeme getirdiğini belirterek “Seyrüsefer affı planımız yok, bu yönde herhangi bir adım atmayacağız” dedi.

Trafikte seyrüseferi bulunmadan seyreden araçların tespiti için gerekli denetimlerin de yapıldığını anlatan Atakan şunları söyledi: “40 bin civarında seyrüsefer ödenmediği tespit ettik. Polis Genel Müdürlüğü Trafik Şubesi ile bir denetim mekanizması kurduk. Çok kısa sürede devreye girecek olan Kamu Güvenlik Yönetimi Sistemi içerisinde toplam 28 tane plaka tanıma sistemi adanın çeşitli yerlerine kurulacak bu sistemle seyrüseferini ödeyen ve ödemeyen araçlar anında belirlenip ödemeyenlere gerekli cezai işlemler, yaptırımlar yapılacak.”

“Seyrüsefer ödemeleri online olacak”

Bakan Atakan, seyrüsefer ödeme noktasında vatandaşın yaşadığı sıkıntıların da dikkate alındığını söyleyerek, devletteki üç ayrı birimin elektronik ortamda uyumlaştırılma çalışmasının sonuna gelmek üzere olduğunu çalışmalar tamamlandığında vatandaşın artık akıllı cihazlardan seyrüsefer ödemesi de yapabileceğini kaydetti.

“Birçok destinasyona uçuş için talepte bulunduk”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bir ada ülkesi olmasına rağmen KKTC’de deniz ulaşımının ötelenmiş durumda olduğunu, belirterek “Zaten şuandaki liman altyapımızla bunu gerçekleştirmemiz de çok mümkün değil. Dolayısıyla bu ülkeye yolcu uçak ile gelmek zorunda” dedi.

Atlas Global’ın son yaptığı tarife değişikliği ile ilgili bakanlığa henüz bir bilgi ulaştırılmadığını da ifade eden Atakan, şunları söyledi: “Sadece İzmir uçuşlarının haftada 4 güne indirildiğini biliyoruz. İstanbul uçuşları normal devam ediyor. Adana uçuşlarının nasıl bir frekansta olacağı bilgisi henüz bizde yok. Bu bilgiler ışığında bir haftada bizim ülkemizden yapılan uçuşların frekans sayısı 215. Bunların 55’i İstanbul Atatürk Havalimanı’na, 64’ü Sabiha Gökçen Havalimanı’na, 32’si Ankara Esenboğa Havalimanı’na, 20’si Adnan Menderes Havalimanı’na, 17’si Adana, 13’ü Antalya, 7’si Hatay, 7’si Gaziantep şeklinde devam ediyor. Şuanda bu çalışmalar ışığında Ankara’da yaptığımız görüşmelerde sayın bakana bu bilgileri ve bazı taleplerimizi de ilettik. Ki bilindiği üzere Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolujet Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’nın bir nevi uhdesinde. Bakanlığın Pegasus, Atlas, Onur Air gibi diğer şirketlere pek bir dahili olamıyor. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki sıkışıklık nedeni ile lığı çok iyi biliyoruz, zaten sayın bakan da bunu dile getirdi. 29 Ekim’de yeni havaalanı açılıp rantabl şekilde hayata geçirilene kadar İstanbul ile ilgili kendilerinden talepte bulunmamamız söylendi. Biz burada farklı alternatiflerin üzerinde durduk. Örneğin Çorlu Havaalanı var. Silivri ve İstanbul’un Avrupa yakasına yakın. Bu destinasyona uçuş yapılıp yapılmayacağı konusunda talepte bulunduk. Yine Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi destinasyonlara farklı uçuş alternatifleri talep ettik. Ayrıca Trabzon’a uçuş konusunda yoğun bir talep söz konusu, dolayısıyla bu talebimizi de ilettik. Haftanın belirli günlerinde Trabzon’a uçuşların konması için çalışma yaptık, oradaki yetkililer de buna sıcak baktı ve çalışma yapıp bize döneceklerini söylediler. Yine THY’nin bir diğer alt markası olan Sun Ekspres’in ülkemize sefer başlatması alternatiflerin arttırılması talebimiz oldu.”

“Yeni bir milli havayolu kurulması mümkün”

Bakan Atakan, Atlas Gloobal’ın seferlerini azaltması üzerine yeni bir milli havayolu kurulması üzerine bir söylem ortaya çıktığını ve bu söylemlerin bayağı da taraftar bulduğunu da belirtti.

İyi etüt edilmiş bir işe bakanlık olarak seve seve destek verebileceklerini kaydeden Atakan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dünyadaki genel yapıya baktığımızda devletin bir havayolu yapılandırması içerisinde yer aldığı örnekler artık çok çok azdır. Bizim ülkemizde bu yönde bir gerekliliği yerine getirecek yapıda iş insanları mevcuttur, her şey iyi bir plan programla risklerin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Ticaret Odası’nın da bu konuda öncülük yapacağına inanıyoruz. akanlık olarak biz de seve seve öncülük etmeye hazırız. Yeter ki iyi etüt edilmiş bir iş olsun.”

“Ana arterlerde aydınlatma Kıb-Tek sorumluluğuna verilecek”

Anayollardaki aydınlatma konusuna da değinen Atakan, ana arterlerdeki aydınlatma konusunda sorumluluğun Karayolları Dairesi’ne verildiğini ancak Karayolları Dairesi’nin gerek teknik gerekse ekip anlamında yeterli olmadığını söyledi. Kıb-Tek’in ise arızalara müdahale edecek hem aracı hem de ekibinin mevcut olduğunu belirten Atakan, “Anayollardaki elektrik ve bakım işlerini Kıb-Tek’e devretmekle ilgili çalışma başlattık. Böyle bir karar alınması halinde arızalara, eksikliklere daha hızlı müdahale edilecek” dedi.

“Kaçak taşımacılıkta denetim devam ediyor”

Ülkedeki kaçak taşımacılık sorununun ortadan kaldırılması için de bakanlık çalışmalarının süratle devam ettiğini açıklayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yapılan denetimler kapsamında bugüne kadar 59 taşıma izninin iptal ediğini kaydetti.

“Ehliyet sisteminde değişiklik yapılacak”

KKTC’de ehliyet sisteminde de bir takım değişiklikler yapılacağını aktaran Bakan Atakan, “Bakanlar Kurulu’na genelge yollayacağız. AB üyesi ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre, ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda haricinde kalan ülkelerden ülkemize öğrenim veya çalışma amacı ile gelen kişilerin sorgusuz sualsiz ehliyet çevirme işlemleri durdurulacak. Bu kişiler artık ehliyet çeviremeyecek. AB üyesi ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre, ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda haricinde kalan ülkelerden ülkemize gelen ve KKTC sürüş ehliyetine sahip olmak isteyenler, bir sınavdan geçecekler, ülkemizde araç kullanabilme yetkinliği tespit edilenlere ülkedeki ikamet süreleri içerisinde ehliyet verilecek” dedi.

Havadis